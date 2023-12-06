Лариса Долина отправилась на гастроли вопреки болезни

Дочь певица призналась, что Долина исполняла последний концерт на прошедшем концерте в присутствии за кулисами врачей. Им было поручено следить за ее состоянием и оказывать помощь в перерывах между песнями.

Сама Долина рассказала о своем недуге на концерте в Доме музыки накануне. Она со сцены объявила, что заболела перед выступлением, но приняла решение не отменять его. Зрители взорвались овациями и поддержали артистку.

