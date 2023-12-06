Ларисе Долиной во время юбилейного концерта потребовался врач

Во время мероприятия она делала долгие паузы, уходя за кулисы. Позже стало известно, что певица отходила к своему врачу, который дежурил у сцены.

Сама Долина подтвердила эту информация, выйдя на сцену и заявив о своей болезни. Она сказала, что могла отменить концерт из-за сильной болезни, но ей помогают таблетки.

Зрители оценили откровение исполнительницы бурными аплодисментами. Зарядившись энергией, Долина продолжила выступать, благополучно отработав оставшуюся часть концерта.

