Ларисе Долиной во время юбилейного концерта потребовался врач
В Доме музыки в Москве прошел концерт певицы Ларисы Долиной, приуроченный 50-летию артистки на сцене.
Во время мероприятия она делала долгие паузы, уходя за кулисы. Позже стало известно, что певица отходила к своему врачу, который дежурил у сцены.
Сама Долина подтвердила эту информация, выйдя на сцену и заявив о своей болезни. Она сказала, что могла отменить концерт из-за сильной болезни, но ей помогают таблетки.
Зрители оценили откровение исполнительницы бурными аплодисментами. Зарядившись энергией, Долина продолжила выступать, благополучно отработав оставшуюся часть концерта.
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