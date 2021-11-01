Ларин: С каждым новым ограничением концертная индустрия пробивает дно
Руководитель FEELEE MANAGEMENT Алексей Ларин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, как новые ограничения повлияли на концертную индустрию.
В Москве введены новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции: дни в период с 28 октября по 7 ноября объявлены не рабочими. Концерты и зрелищные мероприятия отменены, театры и музеи работают только поQR-кодам на вход и с ограничением по заполняемости залов в 50%.
Руководитель FEELEE MANAGEMENT Алексей Ларин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, как новые ограничения повлияли на концертную индустрию.
«Сложно сказать о финансовых потерях с точностью, ясно одно - потери колоссальны и концертная индустрия ни то, что в шаге от пропасти, она уже в пропасти. И с каждым новым ограничением пробивает дно. На данный момент от нее почти уже ничего не осталось», - отметил он.
В продолжении своей мысли, Ларин пояснил, кто из артистов, прежде всего, страдает от ограничений.
«Собирать залы, а, следовательно, и зарабатывать меньше стали все артисты, чья деятельность связана с живой музыкой и живыми выступлениями. Те, кто собирали 6 и больше тысяч зрителей в условиях ограничений, дай Бог, соберут половину от своего потенциального сбора. В условиях нового локдауна есть мероприятия, которые снова были перенесены, есть мероприятия, судьба которых прогнозам не поддается вовсе», - добавил собеседник НСН.
По его словам, уже почти два года, как в концертной индустрии невозможно делать прогнозы, любые сообщения СМИ или новые данные о коронавирусе останавливают продажи.
Ранее, лидер группы «Мельница» Хелависа обратилась к публике с просьбой поддержать артистов и не сдавать уже приобретенные билеты.
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