«А как же мы?» Хелависа ответила поклонникам о переносах концертов
Лидер группы «Мельница» Хелависа призвала поклонников не сдавать билеты на перенесенные концерты.
Лидер группы «Мельница» Хелависа объяснила поклонникам, почему важно сейчас не сдавать билеты на вновь перенесенные концерты.
По словам артистки, есть две реакции поклонников «по любому поводу отмены/переноса/сдачи билетов». Первая: это паника и комментарии в стиле «а мы как же», и вторая: «смотреть на артистов, переживающих из-за очередной отмены/переноса, с эдаким ленинским прищуром - кругом люди умирают, а вы, значит, о своём заработке думаете?».
Хелависа постаралась в двух словах объяснить публике, как строиться любое выступление, и какое количество людей от него зависит.
«Помимо артиста и зрителя существует такая необходимая инстанция, как организатор. А ещё прокат, охрана, площадка и ее сотрудники - и в следующем шаге финансовой цепочки семьи сотрудников. За каждым артистом и каждым выступлением стоит вот эта толпа народа, вплоть до бабушки-вахтерши в ДК и ее деда-пенсионера, и все они зависят от того, удастся ли провести выступление», - рассказала она.
Именно по этой причине артисты вместе с организаторами каждого концерта следят за ситуацией и до последнего надеются, что концерт состоится, когда же становится понятным, что сохранить выступление в назначенную дату невозможно, мероприятие переносят и сохраняют уже купленные билеты действительными.
«Вы пишете нам — любимые артисты, ваша музыка так нас поддерживает в это тяжелое время — и это очень важно, приятно и ценно для нас. Поддержите и вы нас — приходите на те концерты, которые у нас получается провести, и пожалуйста, дождитесь со своими билетами перенесённых. Мы со своей стороны делаем все от нас зависящее, чтобы делать свою работу активно, качественно и максимально безопасно», - резюмировала лидер коллектива.
Ранее из-за ужесточения коронавирусных ограничений «Мельница» была вынуждена перенести свой концерт в Crocus City Hall c 29 октября 2021 года на 12 мая 2022 года.
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