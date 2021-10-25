«А как же мы?» Хелависа ответила поклонникам о переносах концертов

Лидер группы «Мельница» Хелависа объяснила поклонникам, почему важно сейчас не сдавать билеты на вновь перенесенные концерты.

По словам артистки, есть две реакции поклонников «по любому поводу отмены/переноса/сдачи билетов». Первая: это паника и комментарии в стиле «а мы как же», и вторая: «смотреть на артистов, переживающих из-за очередной отмены/переноса, с эдаким ленинским прищуром - кругом люди умирают, а вы, значит, о своём заработке думаете?».

Хелависа постаралась в двух словах объяснить публике, как строиться любое выступление, и какое количество людей от него зависит.

«Помимо артиста и зрителя существует такая необходимая инстанция, как организатор. А ещё прокат, охрана, площадка и ее сотрудники - и в следующем шаге финансовой цепочки семьи сотрудников. За каждым артистом и каждым выступлением стоит вот эта толпа народа, вплоть до бабушки-вахтерши в ДК и ее деда-пенсионера, и все они зависят от того, удастся ли провести выступление», - рассказала она.

Именно по этой причине артисты вместе с организаторами каждого концерта следят за ситуацией и до последнего надеются, что концерт состоится, когда же становится понятным, что сохранить выступление в назначенную дату невозможно, мероприятие переносят и сохраняют уже купленные билеты действительными.

«Вы пишете нам — любимые артисты, ваша музыка так нас поддерживает в это тяжелое время — и это очень важно, приятно и ценно для нас. Поддержите и вы нас — приходите на те концерты, которые у нас получается провести, и пожалуйста, дождитесь со своими билетами перенесённых. Мы со своей стороны делаем все от нас зависящее, чтобы делать свою работу активно, качественно и максимально безопасно», - резюмировала лидер коллектива.

Ранее из-за ужесточения коронавирусных ограничений «Мельница» была вынуждена перенести свой концерт в Crocus City Hall c 29 октября 2021 года на 12 мая 2022 года.

