Лана Дель Рей анонсировала кантри-альбом Lasso

Певица отметила, что работать над пластинкой она будет вместе со своим постоянным соавтором, продюсером и фронтменом группы Bleachers Джеком Антоноффом. В записи альбома также примет участие кантри-музыкант и сонграйтер Люк Лэрд.

Артистка пока не раскрывает дату выхода альбома, однако она сказала, что пластинка увидит свет в сентябре 2024 года.

Ранее лидер группы «Алиса» Константин Кинчев сообщил, что с февраля начнется работа над новым альбомом коллектива, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

