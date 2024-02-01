Лана Дель Рей анонсировала кантри-альбом Lasso
Певица Лана Дель Рей рассказала о планах выпустить кантри-пластинку под названием Lasso, передает Billboard.
Певица отметила, что работать над пластинкой она будет вместе со своим постоянным соавтором, продюсером и фронтменом группы Bleachers Джеком Антоноффом. В записи альбома также примет участие кантри-музыкант и сонграйтер Люк Лэрд.
Артистка пока не раскрывает дату выхода альбома, однако она сказала, что пластинка увидит свет в сентябре 2024 года.
Ранее лидер группы «Алиса» Константин Кинчев сообщил, что с февраля начнется работа над новым альбомом коллектива, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru