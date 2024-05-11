Мультфильм из Башкирии стал лауреатом Международного фестиваля правильного кино
Башкирский мультфильм «Северные амуры» стал лучшим в номинации «Лучший анимационный фильм» на Международном фестивале правильного кино.
Гран-при получил фильм «Рай под ногами матерей» режиссера Руслана Акуна из Кыргызстана. Лауреатами фестиваля также стали белорусская историческая драма «Подрыв», российский документальный фильм «Пацаны Василия Великого», а также картина «Молодой папа», лента «Анатолий Гребнев — дневники совсем не последнего сценариста».
Документальная лента «Медицинский спецназ» получила приз в номинации «Герои нашего времени». Также специальные призы вручили Музей Победы, «Движение Первых» и экспертное жюри.
Ранее стало известно, что новый фильм по вселенной «Властелина колец» планируют выпустить в 2026 году, режиссером картины выступит Энди Серкис, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru