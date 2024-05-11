Спектакль «Принцесса цирка» в Театре мюзикла посмотрели больше миллиона зрителей
Юбилейный 600-й показ спектакля «Принцесса цирка» состоялся в Московском театре мюзикла, передает ТАСС.
Худрук театра Михаил Швыдкой отметил, что за годы показа спектакля его посетили более миллиона зрителей. Он также назвал постановку визитной карточкой Московского театра мюзикла.
Спектакль «Принцесса цирка» поставлен по мотивам оперетты Имре Кальмана. Премьера постановки состоялась в 2016 году.
Ранее стало известно, что москвичи чаще ходят в театр, чем жители Петербурга, при этом в «культурной столице» больше спрос на концерты и вечеринки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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