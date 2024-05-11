Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

По словам Мишустина, первым зампредседателя правительства стоит назначить Дениса Мантурова, вице-премьером, который будет курировать транспортную отрасль, Виталия Савельева, вице-премьером, занимающимся вопросами сельского хозяйства и экологии, Дмитрия Патрушева.

Кроме того, Александра Новака, по словам Мишустина, стоит назначить вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку. Дмитрия Григоренко Мишустин рекомендовал на должность вице-премьера, курирующего финансовую и контрольно-надзорную сферу.

Вице-премьером, занимающимся вопросами IT, связи, туризма, спорта, культуры и СМИ предложено назначить Дмитрия Чернышенко. Татьяна Голикова, по убеждению Мишустина, должна быть вице-премьером, ответственным за соцблок и Федеральное агентство по делам национальностей, а Марат Хуснуллин - вице-премьером, курирующим строительство и региональное развитие.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

