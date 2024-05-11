Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме кандидатуры на посты вице-премьеров и руководителей ряда министерств, передает РИА Новости.
По словам Мишустина, первым зампредседателя правительства стоит назначить Дениса Мантурова, вице-премьером, который будет курировать транспортную отрасль, Виталия Савельева, вице-премьером, занимающимся вопросами сельского хозяйства и экологии, Дмитрия Патрушева.
Кроме того, Александра Новака, по словам Мишустина, стоит назначить вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку. Дмитрия Григоренко Мишустин рекомендовал на должность вице-премьера, курирующего финансовую и контрольно-надзорную сферу.
Вице-премьером, занимающимся вопросами IT, связи, туризма, спорта, культуры и СМИ предложено назначить Дмитрия Чернышенко. Татьяна Голикова, по убеждению Мишустина, должна быть вице-премьером, ответственным за соцблок и Федеральное агентство по делам национальностей, а Марат Хуснуллин - вице-премьером, курирующим строительство и региональное развитие.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Почти 30 человек пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ
- Автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете в ДНР
- Участницу «Евровидения» от Израиля Голан внесли в базу «Миротворец»
- ЦАХАЛ: Больше 300 тысяч палестинцев эвакуировались из Рафаха
- Над Белгородской областью сбили 12 снарядов РСЗО Vampire
- Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства
- Спектакль «Принцесса цирка» в Театре мюзикла посмотрели больше миллиона зрителей
- В Оренбургской области от паводковой воды освободились 28,2 тысячи домов
- Мультфильм из Башкирии стал лауреатом Международного фестиваля правильного кино
- Группа Blue Öyster Cult выпустила кавер на песню The Beatles «If I Fell»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru