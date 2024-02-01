Барабанщик Daft Punk подтвердил существование неизданного альбома группы

Музыкант Quinn, который работал с дуэтом Daft Punk, в интервью alt. news 26:46 рассказал, что у коллектива есть невыпущенная пластинка.

«Алиса» анонсировала начало работы над новым альбомом

Артист заверил, что Тома Бангальтер и Ги-Манюэль де Омем-Кристо еще покажут миру эту работу.

Ударник рассказал, что первым увидел, как исполнители записывают песни для пятого релиза. По его словам, Бангальтер много экспериментировал с клавишными и компьютерной программой.

В феврале 2021 года группа Daft Punk объявила о распаде, напоминает RT. Тогда французские электронщики выпустили на своем YouTube-канале видео под названием «Эпилог». Восьмиминутный ролик — выдержка из фильма, снятого участниками Daft Punk в 2006 году.

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