В Оренбургской области от паводковой воды освободились 28,2 тысячи домов

За минувшие сутки от паводковой воды в Оренбургской области освободились 19 жилых домов и 32 приусадебных участка, сообщили в правительстве региона.

Пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области выплатили почти 5 млрд руб

Специалисты провели дезинфекцию более 800 домов. В общем были обработаны почти 26,5 тысячи домовладений. Отмечается, что на сегодняшний день вода отошла от 28200 домов и 46800 участков.

С ранее подтопленных территорий было откачано больше 1,7 миллиона кубометров воды. Кроме того, было просушено более 8800 домов.

Ранее во всех реках Оренбургской области, где проходил паводок, уровень воды опустился ниже критических значений, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: телеграм "Роскосмоса"
ТЕГИ:МЧС РФЗатоплениеПаводокОренбургская Область

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