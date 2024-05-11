ЦАХАЛ: Больше 300 тысяч палестинцев эвакуировались из Рафаха

По приказу израильского командования, жители различных районов Газы покинули свои дома, добавили в Ближневосточном агентстве ООН.



Беженцы направляются в Аль-Маваси — это «гуманитарная зона», расположенная к расположенные к северо-западу от Рафаха, там находится около 1,4 миллиона палестинцев, уточнил телеканал AL Arabiya.

Ранее заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель заявил, что пять подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) виновны в нарушениях прав человека. Также Вашингтон указывал на недопустимость военной операции в Рафахе на юге сектора Газа, напоминает «Радиоточка НСН».

