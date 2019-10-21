Квесты, экскурсии и рок-н-ролл. Слушатели «НАШЕго Радио» сплавали в Углич

Путешествие по Волге началось с традиционных «отдать швартовый», композиции «Прощание славянки» и приветствия капитана корабля Василия Мешкова. После чего полное управление «корабельным эфиром» перешло к НАШИМ ведущим, которые прямо из капитанской рубки задавали тон легкого рок-н-рольного безумия.

Победителей радио-конкурса ждали интеллектуальные испытания в рамках квиза от Игоря Панькова, необычный образ Андрея Ломанова, который все плавание провел с временными татуировками на лице и голове. А Александр Бон помог всем желающим раскрыть способности стендап-комика и предложил поучаствовать в своей версии программы «Давай поженимся».

«Вопросы для нашей игры «Что? Где? Когда?» мы выдумывали сами, но самые сложные помогли придумать знаменитые знатоки», - отметил Игорь Паньков.

При этом, как отмечают в компании «ВодоходЪ», как только на «НАШЕм Радио» анонсировали конкурс, то спрос на путешествия по Волге значительно вырос. А самые преданные слушатели даже вычислили тот самый НАШ круиз.

«НАШЕ Радио» заявляет, что это не последний вояж для слушателей. Ведь в России еще много уникальных мест, где было бы приятно побывать в НАШЕй компании. Подробности читайте на сайте «НАШЕго Радио» http://www.nashe.ru/

Ранее НСН также сообщала, что в эфире «НАШЕго Радио» 14 октября стартовал конкурс «Арт-радар», который призван выявить народные таланты и дать им новый импульс к развитию.

