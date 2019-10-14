Найдут и «раскрутят»! «НАШЕ Радио» запустило конкурс «Арт-Радар»

Утреннее шоу «Подъемники» будут «сканировать» общественность в той или иной творческой области еженедельно. Победителей ожидает актуальное продвижение на сайте art-radar.com и в эфире «НАШЕго Радио». Интернет-ресурс "Арт-радар" позволяет без посредников связать организаторов мероприятий – свадеб, вечеринок, деловых приемов с артистами, фотографами и другими представителями творческих направлений.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо зарегистрироваться на ресурсе art-radar.com и выложить в социальных сетях видео своего творческого номера с хэштегом artradar (#artradar).

В течение первой недели «Подъемники» будут разыскивать в эфире радиостанции лучших народных «иллюзионистов».

Подробнее о конкурс можно узнать на сайте «НАШЕго Радио» http://www.nashe.ru/



