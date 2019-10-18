Animal ДжаZ: Самая дефицитная вещь современности – это любовь

Совсем скоро нас ждёт релиз от группы Animal ДжаZ. 30 октября команда представит альбом «Время любить». Вашему вниманию: краткое содержание грядущей пластинки от Александра Красовицкого, заглянувшего в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио». Подробности – только на НСН.

«Содержание таково: там 10 песен и все они о том, что сейчас – время любить. Концепции никакой нет, есть осознание того, что происходит сейчас вокруг, в мире. Осознание того, что самая недостающая вещь современности – это любовь. Она была самой недостающей вещью 1000 лет назад, 500, 200, так и сейчас остается. В общем, могу сказать, что этот альбом – о вечном. О том, что всегда интересовало меня, как автора текстов», - отметил артист.

А сейчас - спойлер. Не дожидаясь релиза, песня «Ключи» из будущего альбома уже сегодня, 18 октября, стартует в хит-параде «НАШЕго радио» «Чартова Дюжина». Не пропустите!

