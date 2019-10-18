Animal ДжаZ: Самая дефицитная вещь современности – это любовь
Именно об этом, по словам Александра Красовицкого, новый альбом команды. Группа представит пластинку 30 октября.
Совсем скоро нас ждёт релиз от группы Animal ДжаZ. 30 октября команда представит альбом «Время любить». Вашему вниманию: краткое содержание грядущей пластинки от Александра Красовицкого, заглянувшего в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио». Подробности – только на НСН.
«Содержание таково: там 10 песен и все они о том, что сейчас – время любить. Концепции никакой нет, есть осознание того, что происходит сейчас вокруг, в мире. Осознание того, что самая недостающая вещь современности – это любовь. Она была самой недостающей вещью 1000 лет назад, 500, 200, так и сейчас остается. В общем, могу сказать, что этот альбом – о вечном. О том, что всегда интересовало меня, как автора текстов», - отметил артист.
А сейчас - спойлер. Не дожидаясь релиза, песня «Ключи» из будущего альбома уже сегодня, 18 октября, стартует в хит-параде «НАШЕго радио» «Чартова Дюжина». Не пропустите!
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