Культурный проект «Эволюция» отправится в тур по России

Так, первый концерт тура состоится 5 марта в городе Александрове Владимирской области. Специальным музыкальным гостем станет всемирно известный музыкант из Калифорнии Марко Мендоса. В апреле музыканты представят «Эволюцию» в Чебоксарах, Костроме и Нижнем Новгороде. Осенью 2024 года проект отправится с длительными гастролями и по другим городам России.

Проект «Эволюция» представляет Владимирскую область в официальном каталоге значимых достижений страны, реестре «Россия – страна достижений». Это музыкально-просветительский проект гитариста Романа Мирошниченко при участии Камерного струнного оркестра Владимирской областной филармонии.

Ранее глава Минкультуры РФ Ольга Любимова заявила, что Международный культурный проект «Русские сезоны» в следующем году пройдет в Бахрейне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

