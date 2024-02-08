«Русские сезоны» пройдут в Бахрейне в 2025 году
Международный культурный проект «Русские сезоны» в следующем году пройдет в Бахрейне, заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, сообщает «Интерфакс».
По её словам, в 2025 году исполняется 35 лет установлению дипотношений между РФ и Бахрейном.
Министр отметила, что проведение «Русских сезонов» позволит подчеркнуть особый статус дружбы двух стран.
В рамках проекта будут организованы гастроли ведущих российских театров, оркестров, музыкальный и танцевальных коллективов. Также запланированы выставки крупнейших музеев, цирковые шоу, мастер-классы и образовательные программы.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что в этом году «Русские сезоны» впервые пройдут в Бразилии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru