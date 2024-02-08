«Русские сезоны» пройдут в Бахрейне в 2025 году

По её словам, в 2025 году исполняется 35 лет установлению дипотношений между РФ и Бахрейном.

Министр отметила, что проведение «Русских сезонов» позволит подчеркнуть особый статус дружбы двух стран.

В рамках проекта будут организованы гастроли ведущих российских театров, оркестров, музыкальный и танцевальных коллективов. Также запланированы выставки крупнейших музеев, цирковые шоу, мастер-классы и образовательные программы.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что в этом году «Русские сезоны» впервые пройдут в Бразилии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

