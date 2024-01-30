Театр Вахтангова отправится с гастролями на Кипр и в Китай

Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова отправится с гастролями на Кипр уже в феврале, заявил директор театра Кирилл Крок, передает ТАСС.

Он отметил, что театр также отравится в Китай в июне, а затем в августе. За рубежом коллектив покажет «Евгения Онегина», а также «Войну и мир».

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Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана в ходе будущих гастролей по Китаю планирует постоянно обновлять свой репертуар. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Бориса Эйфмана. Он отметил, что театр планирует вернуться в КНР с большими гастролями осенью 2024 года. По словам Эйфмана, вероятнее всего снова будет представлен спектакль «Анна Каренина», а также одна из новых для местной аудитории постановок, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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