Продюсер группы OTYKEN заявил, что Илон Маск купил у коллектива три трека
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск купил у красноярской группы OTYKEN три трека для лунного кодекса. Об этом телеканалу «360» заявил продюсер коллектива Андрей Медонос.
По его словам, в России OTYKEN только начинает набирать популярность. Он указал, что это связано с тем, что в стране «шансон на 80% и матершинный рэп, а этника не в тренде».
Медонос отметил, что за рубежом, наоборот, OTYKEN уже хорошо известны, и это не только из-за совместного трека с рэпером Xzibit. Он заявил, что в соцсетях на них подписано «пол-Голливуда», в том числе, Арнолд Шварценеггер и Дуэйн «Скала» Джонсон.
«Национальный государственный балет Америки у нас восемь треков купил... Нас приглашают даже в шоу талантов американское... У нас есть проекты с кинокомпанией Hollywood, причем очень, очень громогласные, но также есть подписка о неразглашении», - заключил продюсер.
Ранее певица Любовь Успенская получила премию «Шансон года-2024» за композицию «Сила моя со мной», текст к которой написала официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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