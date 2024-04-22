Продюсер группы OTYKEN заявил, что Илон Маск купил у коллектива три трека

По его словам, в России OTYKEN только начинает набирать популярность. Он указал, что это связано с тем, что в стране «шансон на 80% и матершинный рэп, а этника не в тренде».

Медонос отметил, что за рубежом, наоборот, OTYKEN уже хорошо известны, и это не только из-за совместного трека с рэпером Xzibit. Он заявил, что в соцсетях на них подписано «пол-Голливуда», в том числе, Арнолд Шварценеггер и Дуэйн «Скала» Джонсон.

«Национальный государственный балет Америки у нас восемь треков купил... Нас приглашают даже в шоу талантов американское... У нас есть проекты с кинокомпанией Hollywood, причем очень, очень громогласные, но также есть подписка о неразглашении», - заключил продюсер.

Ранее певица Любовь Успенская получила премию «Шансон года-2024» за композицию «Сила моя со мной», текст к которой написала официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

