Евгений Абрамов и Sakhra Project представят новую программу в «Джазе на воде»

В четверг, 13 июня, на палубе яхты артисты представят новую программу под названием «Невский Дождь», а также исполнят композиции полюбившихся альбомов. Проект сочетает в себе современные ритмы и яркую мелодику. Кроме классического звучания фортепианного трио в аранжировках используются новейшие электронные, а также известные с древнейших времен национальные акустические инструменты.

"Друзья, приглашаю вас 13 июня на концерт в "Джаз на воде". На мой взгляд, серия организованных Радио Jazz концертов - это прекрасная задумка. Атмосферные виды Москвы, прекрасный звук - все это будет располагать к прослушиванию музыки нашего коллектива. Мы будем рады представить вам новую программу проекта "Невский Дождь", а также композиции предыдущих альбомов. Ждем всех!", - сказал руководитель проекта Евгений Абрамов.

Посадка на яхту традиционно начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление судна – в 20:00.

