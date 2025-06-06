«Забыть о проблемах»: Музыкант Øneheart объяснил, от чего лечит эмбиент
Музыка этого жанра помогает уснуть, успокоиться и забыть о проблемах, сказал в эфире НСН Дмитрий Волынкин, рекомендовав творчество итальянца Tre Flip, россиянина Spaceouters и француженки Malibu.
Российский эмбиент-музыкант Øneheart (Дмитрий Волынкин) в интервью НСН подтвердил, что этот вид электронной музыки имеет терапевтический эффект.
Ранее был проведен эксперимент, участники которого решали сложные задачи и слушали музыку. При прослушивании трека «Weightless» британской группы Marconi Union уровень их стресса заметно снижался. Эта эмбиент-композиция начинается с 60 ударов в минуту, а затем постепенно замедляется, меняя пульс и дыхание слушателей. Волынкин рассказал о своих ощущениях от этого трека.
«Я послушал трек и действительно в нем есть какой-то терапевтический эффект, правда, в целом с творчеством Marconi Union я не знаком. Эмбиент-музыка, безусловно, имеет некий лечебный эффект, помогает успокоиться и забыть на какое-то время обо всех проблемах. Я сам частенько слушаю плейлист с любимыми эмбиент-треками, когда чувствую усталость и пытаюсь отдохнуть. И, кстати, это хорошо помогает уснуть», - посоветовал музыкант.
Он также назвал имена артистов, композиции которых дают похожий эффект.
«Рекомендую заценить EP-шку моего итальянского друга Tre Flip "Piccoli movimenti", мини-альбом от моего друга Spaceouters под названием "Dreams of a Lost Soul". Также могу порекомендовать все творчество французской артистки Malibu и ее сайд-проекта DJ Lostboi. Кроме того, можно послушать и мой мини-альбом "Tapeloops", там тоже есть красивые эмбиент-треки, которые сам частенько слушаю», - заключил собеседник НСН.
Осенью 2024 года Øneheart стал самым прослушиваемым музыкантом из России на Spotify, а его альбом «Midnight Journey» оказался в числе претендентов на одну из номинаций американской премии «Grammy», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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