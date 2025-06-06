Российский эмбиент-музыкант Øneheart (Дмитрий Волынкин) в интервью НСН подтвердил, что этот вид электронной музыки имеет терапевтический эффект.

Ранее был проведен эксперимент, участники которого решали сложные задачи и слушали музыку. При прослушивании трека «Weightless» британской группы Marconi Union уровень их стресса заметно снижался. Эта эмбиент-композиция начинается с 60 ударов в минуту, а затем постепенно замедляется, меняя пульс и дыхание слушателей. Волынкин рассказал о своих ощущениях от этого трека.