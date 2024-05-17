«Драм и лазерный медведь!»: Нейромонах Феофан о секретах новой программы

«Взору да слуху люда честного явится совершенно новая программа, доселе невиданная да неслыханная. Сцена будет более напоминать фестиваль, нежели рок-концерт. Особенность в том, что в большинстве песнопений вокальные части (куплеты да припевы) будут в оригинале, а танцевальные части будут взяты из заморских песнопений. Мы тщательно подобрали самые мощные, веселые да энергичные треки, так что лапти захочется бить об пол с умноженной на порядок силушкой. Привычные уже песни заиграют новыми яркими красками», - сказал Нейромонах.

При этом он рассказал и о сюрпризе от Медведя, который является неизменным участником группы наряду с Феофаном и диджеем Никодимом.

«Специально для этого концерта, посредством долгих кропотливых тренировок Медведь научился излучать из глаз лазер. Вместе с добрым людом мы изведаем новые грани древнерусского рейва услады ради и потехи для. Безудержное веселье гарантировано», - пообещал собеседник НСН.

Ранее Нейромонах Феофан рассказал «Радиоточке НСН» о планах выпустить на виниле практически всю дискографию группы.

