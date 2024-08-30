Крутой заявил, что Киркоров должен быть готов «получать по лицу»

По его словам, скандалы могут способствовать популярности артиста, однако всё же лучше обходиться без них, так как это «нервотрепка».

«Я видел, что с Киркоровым происходило после неурядиц... Но если ты такой эпатажный, то надо подготовиться периодически получать по лицу», - заключил Крутой.

Ранее Киркоров впервые отказался от концертов на черноморском побережье в курортный сезон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

