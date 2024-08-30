Крутой заявил, что Киркоров должен быть готов «получать по лицу»
Народный артист РФ Филипп Киркоров «выбрал путь в чем-то скандалить». Об этом в беседе с NEWS.ru заявил музыкальный продюсер Игорь Крутой.
По его словам, скандалы могут способствовать популярности артиста, однако всё же лучше обходиться без них, так как это «нервотрепка».
«Я видел, что с Киркоровым происходило после неурядиц... Но если ты такой эпатажный, то надо подготовиться периодически получать по лицу», - заключил Крутой.
Ранее Киркоров впервые отказался от концертов на черноморском побережье в курортный сезон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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