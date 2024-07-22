Суд взыскал с Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова
Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск народного артиста РФ Филиппа Киркорова против певицы Любови Успенской. Об этом сообщает РИА Новости.
Киркоров обратился в суд после интервью Успенской, в котором она назвала его «женоненавистником». Певец потребовал 10 млн рулей моральной компенсации, и ещё два млн рублей в качестве возмещения понесённых расходов.
Суд постановил взыскать с Успенской в пользу Киркорова 70 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также расходы на оплату услуг представителя (85 тысяч рублей), расходы по нотариальному обеспечению доказательств (120 тысяч рублей), госпошлину и почтовые расходы.
Кроме того, певица должна опровергнуть порочащие сведения в интервью, а площадки «Дзен» и «ВКонтакте» в течение 10 дней удалить видеозапись интервью.
Ранее адвокат исполнителя Александр Добровинский заявил, что Киркоров не возьмет себе деньги, если выиграет у Успенской суд по иску о защите чести и достоинства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru