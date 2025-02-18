«Крутим фонарики 38 лет»: Лидер «Тайм-Аута» о псведонимах, капусте и хореографии
Акакий Назарыч и Торвлобнор Петрович «родились» в троллейбусе, сообщил в эфире НСН Александр Минаев, вспомнив, как угощал квашеной капустой Кинчева и Григоряна, и пообещав «отчебучить» на 40-летие группы.
Один из лидеров группы «Тайм-Аут» Александр Минаев (Акакий Назарыч Зирнбирнштейн) в интервью НСН рассказал о дне рождения ансамбля мотологической музыки и раскрыл секрет легендарных псевдонимов ее участников.
Накануне группа «Тайм-Аут» отметила 38-летие, совпавшее со Всемирным днем капусты. Минаев рассказал о своих чувствах в праздник, указав на грацию, пластику и хореографию.
«Огромное спасибо за поздравление. Нам шарахнуло 38 лет! Что я по этому поводу чувствую? Чувствую себя очень хорошо, присутствует бодрость духа, грация, местами даже пластика. Я не имею в виду, конечно, пластическую хирургию, а про пластику движений, в особенности на сцене, потому что у "Тайм-Аута" самое главное – это хореография. Она присутствует у нас до сих пор на протяжении всех этих лет крутим фонарики, а что такое 38-летие, честно говоря, еще не знаю, надо с этим пожить. Учитывая то, что жизнь у нас в коллективе кипит по полной программе, я думаю, что этот возраст нас гранитной плитой не придавит, так что все нормально. Мотологический Новый Год мы отмечаем ярко, громко и ослепительно, по полной программе, а вот день рождения группы – это у нас тихий праздник. Была праздничная репетиция, собрались, поздравили друг друга и на это разошлись. Почему-то на день рождения мы не очень любим устраивать ослепительные шоу, но, может быть, на сорокалетие что-нибудь и отчебучим», - пообещал Акакий Назарыч.
По его словам, день рождения группы случайно совпал с днем капусты, объяснив, какую роль она играет в в жизни ансамбля.
«Да, действительно, 17 февраля отмечается Всемирный день капусты. Честно говоря, об этом я узнал только сегодня. Ну, дай Бог, чем больше праздников, тем лучше. Естественно, мы не подгоняли день рождения ансамбля «Тайм-Аут» к международному дню капусты. Это все получилось не специально, но капуста играет довольно-таки значимую роль в творчестве нашего коллектива. У нас и песня есть, посвященная этому замечательному овощу, и альбом так называется, да и квашеная капуста тоже присутствует в моей жизни. Я каждый год в конце осени предаюсь этому божественному занятию - квашу капусту. С недавних времен я еще и начал ее дарить на Дни рождения своим друзьям и коллегам-музыкантам, в частности, подогрел баночкой капусты Армена Григоряна и Константина Кинчева. Вроде как все живы-здоровы после нее, говорят, что все очень вкусно. Так что с капустой хорошо, без капусты плохо», - философски отметил музыкант.
Он также рассказал, как появились легендарные псевдонимы лидеров «Тайм-Аута».
«С нашими замечательными именами секрета никакого нет. Акакий Назарыч Зирнбирнштейн и Торвлобнор Петрович Пуздой получились совершенно случайно, я бы даже сказал спонтанно. В тот момент мы ехали на радиоэфир и я предложил своему компаньону Павлу Молчанову, что негоже нам как все появляться на радио, давай каким-нибудь образом выделимся: если умом выделяться не можем, то хотя бы именами. И вот по дороге, пока мы ехали в троллейбусе, пришла мысль, что имена должны быть позаковырестей. Вот, собственно, и всё. Сами себя нарекли. Торвлобнор Петрович себе выбрал имя, а Акакий Назарыч, то бишь я, себе. Поэтому всё довольно-таки просто. Захотелось, чтобы звучало всё красиво», - заключил собеседник НСН.
Акакий Назарыч Зирнбирнштейн ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему россияне любят Буратино.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрдоган начал переговоры с Зеленским по Украине
- СМИ: США потребовали от Украины невозможные для выплаты репарации
- В Эр-Рияде завершились российско-американские переговоры
- В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3
- В Госдуме предложили отменить срочную службу для участников СВО
- Захарова: У Каллас нет совести, если она заявляет, что ВСУ не убивает мирных россиян
- Телеканал «ТВ Центр» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
- Московский суд оштрафовал Кураева за отсутствие маркировки иноагента
- Кеннеди-младший заявил Зеленскому, что США больше не хотят спонсировать конфликт
- «Локомотив» взыскал полмиллиона рублей с выбежавшего на лед болельщика
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru