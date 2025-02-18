«Крутим фонарики 38 лет»: Лидер «Тайм-Аута» о псведонимах, капусте и хореографии

Один из лидеров группы «Тайм-Аут» Александр Минаев (Акакий Назарыч Зирнбирнштейн) в интервью НСН рассказал о дне рождения ансамбля мотологической музыки и раскрыл секрет легендарных псевдонимов ее участников.

Накануне группа «Тайм-Аут» отметила 38-летие, совпавшее со Всемирным днем капусты. Минаев рассказал о своих чувствах в праздник, указав на грацию, пластику и хореографию.