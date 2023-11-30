Ёхан, Ёпрш и Ёшкин кот: «Тайм-Аут» предложил сделать выходным День буквы Ё
Знаменитый персонаж песни Ёхан Палыч был "выплеснут" в эфир на SNC в 1990-м и не мог превратиться в Иоганна Павловича, объяснил в эфире НСН лидер группы Акакий Назарыч.
Российские музыканты продолжают праздновать День буквы Ё. Один из лидеров группы «Тайм-Аут» Александр Минаев, также известный, как Акакий Назарыч Зирнбирнштейн, в интервью НСН рассказал о причастных к торжеству «мотологических» персонажах.
«Ёхан Палыч это наш персонаж, без которого не обходится ни одно мотологическое мероприятие, ни один концерт ансамбля "Тайм-Аут". Изначально это была наша застольная песня, когда мы собирались в компании, без нее ни один праздник не обходился. А потом мы совершенно случайно выплеснули его в эфир. Было это в 1990 году на Радио SNC, мы тогда еще не вели там программу "Здрасьте нафиг, квачи прилетели" и просто пришли как гости на прямой эфир с гитарой, там это дело исполнили и понеслось. С тех пор ее поем и доставляем людям удовольствие, вот такой у нас Ёхан Палыч», - сказал Минаев.
При этом он отверг вероятность перевоплощения Ёхана в Йохана и назвал других любимцев на букву Ё.
«Вряд ли Ёхан Палыч мог стать Йоханом. Если бы он стал Иоганом или, не дай Бог, Иоганном, сразу бы весь кайф потерялся, кто бы стал слушать песни про такого деятеля, как Иоганн Павлович? Любимых персонажей на букву Ё у меня два: это Ёшкин кот, - естественно, без него никуда, - а также мотологический персонаж Ёпрш. У нас есть Оцы, Рапитосы, Папиндусы и, мало кто знает, но есть Ёпрш, которого я очень люблю и уважаю», - признался Акакий Назарыч.
Профессор мотологии также объяснил, как правильно отмечать День буквы Ё, предложил сделать его выходным и указал на «колоссальное преимущество» над «Йо».
«День буквы Ё – серьезный праздник, сразу хочется сказать: "Ёксель-моксель, что же это не выходной?" Хотя можно отметить и без выходного: расставить все точки над Е, за каждую точку поставить и накатить за получившуюся букву Ё. Принципиальное отличие "Ё" от "Йо" в том, что при написании второго варианта уходит гораздо больше чернил, поэтому буква Ё дает нам колоссальную экономию», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, лидер панк-группы «Йорш» Дмитрий «Сокол» Соколов ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как из названия его группы пропала буква «Ё».
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