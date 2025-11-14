«Мы предпринимали попытки пригласить группу в Россию, иногда по ночам переписываемся из-за разницы во времени. Мы очень старые друзья, работаем вместе давно. Но приезд Фреда Дерста и группы в Россию сегодня невозможен, так как сейчас санкции. Это достаточно серьезно может отразиться на закрытии глобального мира для этой группы. Они этого, конечно, не хотели бы. Поэтому пока концерты в России и Белоруссии для группы закрыты», - пояснил он.

Ратников уверен, что власти Эстонии воспользовались высказываниями музыканта, чтобы «проявить себя».

«Что касается Эстонии, их решение вызывает небольшую улыбку. Едва ли можно назвать Фреда ярым сторонником России. Он, скорее, сторонник мира. Он любит и Россию, и Украину, и Казахстан, любит все наши страны из СССР, хотел бы взаимодействовать более тесно. К сожалению, политики ему не оставили шансов. Сегодня любые высказывания могут использоваться в свою пользу, этим воспользовалась Эстония. Они решили проявить себя, принимая такое решение, показать Европе. У Фреда это вызовет просто кривую усмешку, не более того», - подытожил собеседник НСН.

В 2015 году музыкант говорил о симпатии к России и называл президента Владимира Путина «человеком с четкими моральными принципами». Позже он получил отказ во въезде в Украину и временно прекратил выступления в регионе, передает «Радиоточка НСН».

