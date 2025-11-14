«Кривая усмешка»: Группа Limp Bizkit не приедет в Россию до отмены санкций
Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил НСН, что Limp Bizkit очень хотят выступить в России, но тогда для них закроется «глобальный мир».
Группа Limp Bizkit не приедет в Россию даже после странной отмены концерта в Эстонии, заявил НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
Власти Эстонии отменили концерт американской рок-метал-группы Limp Bizkit в Таллине, который должен был состояться в мае 2026 года. МИД страны назвал солиста коллектива Фреда Дерста сторонником России. Фреду, который с 2011 по 2019 годы был женат на крымчанке, не простили давние высказывания. В 2015 году он признал Крым российским, говорил о желании получить российское гражданство. Ратников отметил, что у Фреда это вызовет просто кривую усмешку, не более того.
«Мы предпринимали попытки пригласить группу в Россию, иногда по ночам переписываемся из-за разницы во времени. Мы очень старые друзья, работаем вместе давно. Но приезд Фреда Дерста и группы в Россию сегодня невозможен, так как сейчас санкции. Это достаточно серьезно может отразиться на закрытии глобального мира для этой группы. Они этого, конечно, не хотели бы. Поэтому пока концерты в России и Белоруссии для группы закрыты», - пояснил он.
Ратников уверен, что власти Эстонии воспользовались высказываниями музыканта, чтобы «проявить себя».
«Что касается Эстонии, их решение вызывает небольшую улыбку. Едва ли можно назвать Фреда ярым сторонником России. Он, скорее, сторонник мира. Он любит и Россию, и Украину, и Казахстан, любит все наши страны из СССР, хотел бы взаимодействовать более тесно. К сожалению, политики ему не оставили шансов. Сегодня любые высказывания могут использоваться в свою пользу, этим воспользовалась Эстония. Они решили проявить себя, принимая такое решение, показать Европе. У Фреда это вызовет просто кривую усмешку, не более того», - подытожил собеседник НСН.
В 2015 году музыкант говорил о симпатии к России и называл президента Владимира Путина «человеком с четкими моральными принципами». Позже он получил отказ во въезде в Украину и временно прекратил выступления в регионе, передает «Радиоточка НСН».
