«Крематорий» объявил о сборе денег на запись нового альбома

Группа «Крематорий» объявила о начале сбора средств на запись нового альбома через краудфаундинг.

«Сегодня на портале Planeta.ru мы запустили народное финансирование нового альбома Крема "The Big One", не имеющего аналогов в истории коллектива», - говорится в сообщении в паблике группы «ВКонтакте».

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Отмечается, что впервые в истории группы песни «Крематория» прозвучат на разных языках.

Ранее сообщалось, что группа ДДТ собрала 15,2 млн рублей на новый альбом «Творчество в пустоте. Часть 2». Ее лидер Юрий Шевчук рассказал НСН о новых песнях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Армен ГригорянКрематорийМузыка
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