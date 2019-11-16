«Алиса» установила абсолютный рекорд России в краудфандинге

Группа «Алиса» сегодня, 16 ноября, презентует свой новый долгожданный альбом «Посолонь». Средства на выпуск альбома искали через краудфандинг и установили абсолютный рекорд в России - собрали более 17 миллионов рублей. Среди вознаграждений для акционеров были не только новый альбом на CD и виниле, но и приглашения на саундчек перед московским концертом. Посмотреть, как проходят концерты «Алисы», можно в «инстаграме». Константин Кинчев заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что ролики для этой соцсети он монтирует сам. Подробности – только на НСН.

«Я делаю нарезки самых динамичных моментов. Получается очень ничего. Хотя, многие ругают меня за чудовищный монтаж, но мне именно такой монтаж нравится. Хочу научиться сократить формат до минуты. Зарисовочка: чик – и все. Минута, формат «инстаграма», для «сториз» - 15 секунд. Вот так раз – и концерт отразили!», - рассказал артист.

Концерт-презентация пластинки «Посолонь» пройдет в московском клубе ADRENALINE STADIUM. Не пропустите!

