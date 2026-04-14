Поклонницы и члены команды часто используют элементы совместных латинских танцев на выступлениях с исполнителями, поэтому очередное видео с мужем в Сети на эту тему не является проблемой, заявила певица Юлия Ковальчук в ходе проведения восьмой международной музыкальной премии BraVo специальному корреспонденту НСН.

В ходе одного из недавних концертов музыкант Алексей Чумаков страстно танцевал с одной из фанаток, а также целовал ей руки и прижимал ее к себе. При этом артист находится в браке с Ковальчук уже 12 лет. Она объяснила спецкору НСН, почему это не проблема.