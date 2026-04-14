Ковальчук не обиделась на горячие танцы Чумакова с другой девушкой

Появление в сети видео горячих танцев Алексея Чумакова никак не взволновало Юлию Ковальчук, сообщила она спецкору НСН.

Поклонницы и члены команды часто используют элементы совместных латинских танцев на выступлениях с исполнителями, поэтому очередное видео с мужем в Сети на эту тему не является проблемой, заявила певица Юлия Ковальчук в ходе проведения восьмой международной музыкальной премии BraVo специальному корреспонденту НСН.

В ходе одного из недавних концертов музыкант Алексей Чумаков страстно танцевал с одной из фанаток, а также целовал ей руки и прижимал ее к себе. При этом артист находится в браке с Ковальчук уже 12 лет. Она объяснила спецкору НСН, почему это не проблема.

«Вам донесли какую-то неправдивую информацию. Горячие танцы присутствуют на всех концертах Алексея. Мне нравится, что на концертах есть девушки в первых рядах. Это хорошо, если артист может себе позволить сократить дистанцию с поклонниками. Вы просто не были на предыдущих и будущих выступлениях. Это абсолютно нормальная часть концерта. Он очень сексуально танцует», — объяснила она.

Сам певец Алексей Чумаков ответил спецкору НСН на сравнение его жены с голливудской актрисой Сарой Джессикой Паркер.

«Я думаю, что Юля нежнее, чем Сара Джессика Паркер. Они виделись вживую, и в жизни они не так похожи. Юля красивее, немного юнее — это точно. Она еще небольшого роста, метровая», — пошутил он.

