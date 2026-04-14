Силы ПВО за 12 часов сбили 11 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 11 украинских беспилотников над рядом российских регионов и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
С 08:00 до 20:00 мск были перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Цели сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря, отмечает RT.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
