Силы ПВО за 12 часов сбили 11 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 11 украинских беспилотников над рядом российских регионов и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

С 08:00 до 20:00 мск были перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Цели сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря, отмечает RT.