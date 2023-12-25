«Его называют папой»: Кинчева поздравили с 65-летием

Алексей Горшенев сказал в эфире НСН, что именно с Кинчева началось «брожение в умах», породившее «заразу рок-н-ролла». 

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев является непререкаемым авторитетом и «папой» для рок-музыкантов, сказал в интервью НСН основатель группы «Горшенев» Алексей Горшенев.

Константин Кинчев отмечает 25 декабря 65-летие. Группа «Горшенев» была в числе участников фестиваля «KKinchevFest», проходившего в 2023 году в Санкт-Петербурге.

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«Константин Евгеньевич – это настоящая рок-звезда, у него можно многое взять, а главное – ничего не отнимешь. Это лидер, как его называют в наших кругах - "папа", это действительно непререкаемый авторитет. Кинчев – автор, композитор и артист, за творчеством которого следит не одно поколение, а главное, он полон неиссякаемой энергии. Одним словом, крутой человек и крутой артист», - сказал Горшенев.

Он также рассказал об ощущениях от личного общения с Кинчевым.

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«Впечатление всегда одно, - вот стоит человек, в котором я не сомневался никогда. Хочется подойти, поздороваться, а когда обнимаешь его, всегда хочется добавить: Костя живи! Мы пересекаемся с ним на общих концертах, фестивалях, крайний раз виделись на фестивале "KKinchevFest", куда он нас зовет и мы с удовольствием там играем. Его вклад неоценим, именно с него началось брожение в наших умах, зараза рок-н-ролла, назовем это так. Он зажигает и по сей день, и это очень достойно», - заключил собеседник НСН.

Группа «Алиса» дает сегодня концерт в московском ДК имени Горбунова. При этом все билеты на выступление группы Константина Кинчева проданы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Алексей ГоршеневДень РожденияКонстантин Кинчев

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