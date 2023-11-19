40 лет: «Алиса» зажгла на юбилейном концерте в Москве
В Москве прошел юбилейный концерт группы «Алиса». Известные россияне признаются в любви к творчеству музыкальной команды.
Российская рок-группа «Алиса» в честь своего 40-летия выступила на «ЦСКА Арене» в Москве. Концерт организован в рамках тура, посвященного юбилею коллектива. Музыканты представили публике композиции из нового альбома «Дудка» и исполнили любимые зрителями хиты.
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью НСН заявил, что лидер «Алисы» Константин Кинчев всегда остается интересным.
«На "Алису" надо пойти, конечно, новый альбом – это очень интересно. Я слышал заглавную песню, сам альбом пока нет. Кинчев всегда интересен. Прекрасные музыканты, замечательные находки, я люблю Костю», - сказал Губерниев НСН.
Писатель-фантаст Вадим Панов признался, что является большим поклонником рок-музыки и назвал любимых исполнителей. В их числе – Константин Кинчев.
«"Алиса" - без нее вообще никогда не деться никуда», – отметил литератор в интервью НСН, перечисляя свои любимые музыкальные коллективы.
Во время юбилейного тура на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге по инициативе фан-сообщества появилась стена группы «Алиса». Об этом сообщило сообщество поклонников группы «Армия АлисА».
«Два Кинчева, которые смотрят друг на друга сквозь года. Изменился возраст, но фанаты и пламя неизменны. “Алиса” дарит свой огонь», — отметили фанаты, подчеркнув, что это место обязательно для посещение всеми поклонниками коллектива и не только.
Портрет «молодого» лидера группы Константина Кинчева был выполнен еще в 2021 году, второе изображение музыканта появилось совсем недавно. По словам поклонников «Алисы», граффити согласовано с властями северной столицы.Стоит отметить, что 2023 год оказался для Кинчева и «Алиссы» годом тяжелых потерь.
В апреле дочь лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева Мария умерла в 36 лет, сообщает газета «Комсомольская правда». По данным издания, девушка скончалась от остановки сердца.«Экспресс газета» со ссылкой на ближайшее окружение семьи сообщает, что смерть девушки стала настоящей трагедией для Кинчевых.
В ноябре ушел из жизни бывший гитарист и один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин, ему было 63 года. Об этом сообщается в социальных сетях коллектива.
В августе Андрей Шаталин пропадал из дома. Тогда Сын музыканта обращался в полицию и поисковые службы. Но мужчину быстро нашли.
В 1983 году Шаталин совместно со Святославом Задерием основал коллектив «Алиса». В 2003 году он ушел из группы по собственному желанию. Шаталин — автор и соавтор музыки многих знаковых песен группы: «Меломан», «Доктор Буги», «Атеист», «Только этот день» и других, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее фанаты группы «Алиса» отказались использовать пиротехнику на концерте в Москве, который прошел 18 ноября на «ЦСКА Арене». Запрет на пиротехнику объясняется тем, что лед на хоккейной арене застелили ковролином, который является очень горючим материалом и при воспламенении выделяет опасные пары.Фанаты «Алисы» традиционно жгут на концертах пиротехнику. Одним из хитов последнего альбома группы «Дудка» стала песня «Всем гАреть», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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