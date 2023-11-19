40 лет: «Алиса» зажгла на юбилейном концерте в Москве

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью НСН заявил, что лидер «Алисы» Константин Кинчев всегда остается интересным.

«На "Алису" надо пойти, конечно, новый альбом – это очень интересно. Я слышал заглавную песню, сам альбом пока нет. Кинчев всегда интересен. Прекрасные музыканты, замечательные находки, я люблю Костю», - сказал Губерниев НСН.



Писатель-фантаст Вадим Панов признался, что является большим поклонником рок-музыки и назвал любимых исполнителей. В их числе – Константин Кинчев.

«"Алиса" - без нее вообще никогда не деться никуда», – отметил литератор в интервью НСН, перечисляя свои любимые музыкальные коллективы.