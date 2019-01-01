«НАШЕСТВИЕ» станет видеофилиалом Байконура на время старта ракеты «Союз-ФГ»
Гости Главного события года в 19.28 смогут увидеть запуск космической ракеты с Земли в прямом эфире на экранах Главной сцены.
Старт космической ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» состоится в субботу в 19:28 мск с первой стартовой площадки («Гагаринский старт»). Полет к МКС будет длиться шесть часов. Зрители «НАШЕСТВИЯ» смогут увидеть старт на экране Главной сцены фестиваля.
В составе экспедиции россиянин Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (США) и Лука Пармитано (Италия). Как рассказал с орбиты во время видеосеанса связи со зрителями фестиваля космонавт Алексей Овчинин, он ждёт коллег, и в честь них «накрыл стол».
Сегодня исполняется 50 лет с момента первой в истории человечества высадки на Луну. Нашивка на скафандрах членов экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-13" будет посвящена 50-летию первой высадки на Луну.
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