Фанаты назвали 11 лучших песен группы «Мумий Тролль»

Поклонники группы «Мумий Тролль» выбрали 11, на их взгляд, лучших песен коллектива. Голосование за треки шло два месяца в официальных соцсетях команды.

В финальный список попали: Забавы», «Дельфины», «Инопланетный гость», «Карнавала Нет», «Это по любви», «Медведица», «Хищник», «Бермуды», «Контрабанды», «С новым годом, Крошка» и «Приоритеты».

Участники группы «Мумий Тролль» пообещали что песни – победители голосования войдут в специальный виниловый сборник «Приоритеты». Скоро станет известен и дизайн обложки винила, в создании которого тоже приняли участие поклонники.

Дата релиза пока остается неизвестной.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:МузыкантыРок-музыкаМумий Тролль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры