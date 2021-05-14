Фанаты назвали 11 лучших песен группы «Мумий Тролль»
Поклонники группы «Мумий Тролль» выбрали 11, на их взгляд, лучших песен коллектива. Голосование за треки шло два месяца в официальных соцсетях команды.
В финальный список попали: Забавы», «Дельфины», «Инопланетный гость», «Карнавала Нет», «Это по любви», «Медведица», «Хищник», «Бермуды», «Контрабанды», «С новым годом, Крошка» и «Приоритеты».
Участники группы «Мумий Тролль» пообещали что песни – победители голосования войдут в специальный виниловый сборник «Приоритеты». Скоро станет известен и дизайн обложки винила, в создании которого тоже приняли участие поклонники.
Дата релиза пока остается неизвестной.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+17 842 / сут.
Умерли
115 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+19 105 / сут.
- Правительство РФ включило США и Чехию в перечень недружественных стран
- Власти Греции отменили ограничения на въезд россиян
- Сайт 4PDA заблокировали в России из-за жалобы «Матч ТВ»
- Звезда телесериала «Зачарованные» назвала Байдена убийцей
- В Самарской области загорелись 13 дачных домов
- Генпрокурор Чехии объявил об уходе в отставку
- Утечка нефти произошла из нефтепровода в ЯНАО
- ВОЗ: Второй год пандемии COVID-19 может стать смертоноснее первого
- Израиль призвал соцсети удалять разжигающий ненависть контент
- Роскомнадзор примет решение в отношении Twitter после 15 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru