Кортнев извинился перед полицией за неприличный жест

По его словам, он сожалеет о произошедшем. Кортнев отметил, что уже извинился перед служителем закона и назвал его достойным человеком.



Музыкант выразил надежду, что неприятная ситуация будет исчерпана в полном объеме.



Ранее Кортнев подтвердил НСН, что против него возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». По его словам, материалом для дела могут стать показания свидетелей, которые якобы видели, что музыкант показал неприличный жест полицейскому, передает «Радиоточка НСН».

