СМИ: СК подтвердил возбуждение уголовного дела против Кортнева
27 апреля 202314:43
Уголовное дело в отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева возбудили в управлении СК по Новосибирской области, сообщает РБК со ссылкой на ведомство.
Уточняется, что дело возбуждено по статье «Оскорбление представителя власти». Музыканту грозит штраф до 40 тыс. рублей, обязательные работы до 60 часов или исправительные работы сроком до одного года.
Накануне Кортнев подтвердил НСН, что на него завели уголовное дело. По его словам, материалом для дела могут стать показания свидетелей, которые якобы видели, что музыкант показал неприличный жест полицейскому.
В феврале Кортнев в интервью НСН объяснил, что никаких жестов полицейским не показывал, а в СК ездил для дачи показаний, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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27 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru