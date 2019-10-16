Шевчук о споре Кормухиной и Гагариной: В женские драки лучше не лезть!
Лидер ДДТ заявил НСН, что не имеет своей позиции по поводу спора двух артисток из-за кавера на песню Цоя.
Скандал между рокерами и представителями поп-эстрады разгорелся в медиапространстве. Народная артистка Ольга Кормухина подала в суд на певицу Полину Гагарину за кражу аранжировки песни группы «Кино» — «Кукушка», записанной ей в 2011 году.
Как рассказала Кормухина НСН, кавер был создан совместно с Алексеем Беловым для большого проекта канала «Россия», посвященного 50-летию Цоя в соответствии с законом — артисты оформили лицензионный договор на переработку песни с музыкальным лейблом Lavina Records. Однако в 2015 году обнаружили идентичную версию хита в исполнении Гагариной. В то время законодательство не позволяло защитить аранжировки кавер-версий, теперь ситуация изменилась, и музыканты намерены идти в суд ради принципа.
Не лезть в женские разборки призвал всех в эфире НСН лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. Последствия могут быть неприятными, заверил музыкант, не уточнив, убеждался ли он в этом на собственном опыте.
«У меня нет взгляда на эту ситуацию. Я вам скажу одно, когда женщины дерутся, лучше туда не лезть. Всё лицо оцарапают», — заключил Шевчук.
Добавим, Ольга Кормухина не намерена отсуживать у Гагариной денежных компенсаций. По её словам, она хочет добиться извинений и восстановления справедливости. В данный момент дело уже находится в Тверском районном суде столицы, заседание будет назначено на ноябрь. Позиция Полины Гагариной по этому поводу пока остаётся неизвестной. В преддверии судебных прений Ольга Кормухина проведёт пресс-конференцию в пресс-центре НСН 17 октября, где расскажет детали своей истории и ответит на вопросы журналистов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Российские врачи пригрозили массовым увольнением в конце года
- Путин одобрил ужесточение наказания за нелегальные детские лагеря
- «Из одной оперы». Пушков сравнил политиков Европы с голландцами из подвала
- «У нас давно стоит и не падает». Рогозин об аварийности космической отрасли
- В Москве задержана учительница, заподозренная в избиении ученика