Кормухина: Именно «НАШЕ Радио» впервые поставило в эфир будущего SHAMANa в 2015 году

Певица Ольга Кормухина в пресс-центре НСН рассказала о первом появлении на радио певца Shamanа.



Заслуженная артистка России Ольга Кормухина в пресс-центре НСН рассказала, как в 2015 году привела на «НАШЕ Радио» певца Ярослава Дронова (Shaman).

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«НАШЕ Радио» первым поставило в ротацию Ярослава Дронова. Это сейчас все «Шаман, Шаман». Я его привела сюда в 2015 году. <...> Многие думают, что я не люблю Ярика, так как постоянно критикую. Да, критикую! Но как человек, которому действительно небезразлично его будущее. Мне будет больно, если сейчас все соки выжмут из него, он отработает свой ресурс, а дальше... Я пока, честно говоря, перспективы большой творческой не вижу», - сказала певица.

Она выразила мнение, что материал, который вышел после песни «Встанем», стал гораздо ниже уровнем. Артистка отметила, что подобная тенденция ее печалит.

Ранее Кормухина заявила, что молодым музыкантам нужно больше внимания обращать на музыку, а не только на текст, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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