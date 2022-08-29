Оззи Осборн намерен покинуть США из-за роста насилия

Рок-музыкант Оззи Осборн заявил о намерении уехать из США, где проживает последние двадцать лет, из-за роста насилия в стране. Такое заявление он сделал в интервью The Observer.

Оззи Осборн рассказал о круглосуточных невыносимых болях

Осборн заявил, что планирует вернуться домой в Англию. По его словам, «он сыт по горло» убийствами людей на ежедневной основе в США, нападениями на школы.

Музыкант назвал США ненормальным местом для жизни.

Ранее сообщалось, что Оззи Осборн страдает болезнью Паркинсона.



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ФОТО: РИА Новости/Аркадий Семенов
ТЕГИ:МузыкантыСША
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