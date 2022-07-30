Концерты Little Big оказались не востребованы в Америке

По его словам, продажи билетов на музыкальные шоу упали, поэтому владельцы и организаторы площадок отменяют выступления исполнителей.

«Им, конечно, надо было вести себя поумнее, этим Little Big. Уехали за границу, надеялись, что там у них будет много концертов, но выступлений за рубежом, разумеется, нет — кому они там нужны?» – заявил продюсер в эфире телеканала «Царьград».

Ранее коллектив Little Big раскритиковал решение России оказать военную защиту мирного населения Донбасса. В связи с этим музыканты эмигрировали в США.

