Концерты Little Big оказались не востребованы в Америке
Выступления группы Little Big, уехавшей из России после начала специальной военной операции, отменяют в США. Ситуацию прокомментировал музыкант и продюсер Андрей Ковалев.
По его словам, продажи билетов на музыкальные шоу упали, поэтому владельцы и организаторы площадок отменяют выступления исполнителей.
«Им, конечно, надо было вести себя поумнее, этим Little Big. Уехали за границу, надеялись, что там у них будет много концертов, но выступлений за рубежом, разумеется, нет — кому они там нужны?» – заявил продюсер в эфире телеканала «Царьград».
Ранее коллектив Little Big раскритиковал решение России оказать военную защиту мирного населения Донбасса. В связи с этим музыканты эмигрировали в США.
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