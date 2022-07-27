Группа Little Big отменила тур по России

Музыкальная группа Little Big отменила свой концертный тур по России. Об этом коллектив сообщил в соцсетях.

Little Big сообщила о переезде в Лос-Анджелесе

«К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура, заявленного в прошлом году, не представляется возможным», — отметили музыканты.

Группа добавила, что любит и будет любить «свою Родину» и ждет следующей встречи с российскими поклонниками.

Ранее стало известно, что Little Big попала в неофициальный список артистов, выступления которых в РФ оказались под негласным запретом.

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Фото: Соцсети/littlebigband
ТЕГИ:КонцертМузыкаМузыканты
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