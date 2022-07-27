Группа Little Big отменила тур по России

«К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура, заявленного в прошлом году, не представляется возможным», — отметили музыканты.

Группа добавила, что любит и будет любить «свою Родину» и ждет следующей встречи с российскими поклонниками.

Ранее стало известно, что Little Big попала в неофициальный список артистов, выступления которых в РФ оказались под негласным запретом.

