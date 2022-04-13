Константин Меладзе объявил о ликвидации группы «ВИА Гра»
Музыкальный продюсер Константин Меладзе объявил, что музыкальная группа «ВИА Гра» прекращает своё существование, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
В документе, на который ссылается агентство, говорится, что единственный участник ООО «Группа «ВИА Гра» принял решение о ликвидации организации, кредиторам даётся два месяца на предъявление своих требований.
Отмечается, что единственным владельцем компании является Константин Шотович Меладзе.
Украинская поп-группа «ВИА Гра» была образована в 2000 году. В конце 2012 года Константин Меладзе объявил о закрытии проекта, однако позже выяснилось, что это был пиар-ходом перед запуском реалити-шоу «Хочу V ВИА Гру», в рамках которого проводился отбор новых участниц коллектива.
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