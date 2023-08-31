Концерт Zivert в Белгороде отменили

В ответе одной из подписчиц в соцсетях он написал, что «Белгород переносится». При этом информация о шоу исчезла с официального сайта исполнительницы, а также с порталов нескольких билетных агентств.

Причину отмены шоу Zivert на «Белгород Арене», а также новая дата выступления не раскрываются.

Ранее Юлия Зиверт обвинила своего концертного директора в махинациях с концертными билетами, из-за чего уволила его, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

