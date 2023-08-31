Концерт Zivert в Белгороде отменили
Продюсер певицы Zivert (Юлия Зиверт) Богдан Леонович заявил об отмене концерта в Белгороде, который был запланирован на 29 сентября.
В ответе одной из подписчиц в соцсетях он написал, что «Белгород переносится». При этом информация о шоу исчезла с официального сайта исполнительницы, а также с порталов нескольких билетных агентств.
Причину отмены шоу Zivert на «Белгород Арене», а также новая дата выступления не раскрываются.
Ранее Юлия Зиверт обвинила своего концертного директора в махинациях с концертными билетами, из-за чего уволила его, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru