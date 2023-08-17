«По политическим соображениям»: В Праге отменили концерт Анны Нетребко

Организаторы концерта пояснили, что решение об отмене было вынужденным, оно было принято по политическим соображениям из-за «негативного отношения со стороны пражских политических кругов».

В агентстве уточнили, что на концерт Нетребко были проданы все билеты, деньги покупателям вернут в полном объёме.

Ранее консул Украины в Анталии Александр Воронин в своих соцсетях заявил, что по требованию украинской диаспоры в Турции был отменён концерт певицы Ани Лорак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».