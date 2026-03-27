Пол Маккартни анонсировал новый альбом
Экс-участник легендарного квартета The Beatles Пол Маккартни анонсировал свой первый за последние пять лет новый альбом. Пластинка «The Boys of Dungeon Lane» увидит свет 29 мая.
Название работы отсылает к Данжен-Лейн. Это улица в Ливерпуле, рядом с которой прошло детство музыканта.
«Это просто множество воспоминаний о Ливерпуле... Альбом возвращает слушателя туда, где все начиналось», - сказал 83-летний Маккартни.
Первым синглом с нового альбома стала песня «Days We Left Behind», уже доступная на музыкальных сервисах. Всего же на пластинке будет 14 композиций.
Ранее Маккартни присоединился к протесту против искусственного интеллекта и добавил свой трек к немому альбому «Is This What We Want?», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
