Концерт Лепса отменили в Казахстане

Из сообщения администрации следует, что договор с организаторами выступления был расторгнут в одностороннем порядке. Деньги за билеты обещали вернуть по месту их покупки.



Ранее местные жители города Конаев Алматинской области требовали отменить концерт артиста в своем регионе. Это случилось после того, как 15 июня певцы Николай Басков и Григорий Лепс пообещали выплачивать по 1 млн рублей за подбитый украинский танк.

Инициативу артистов тогда также поддержали телеведущая Юлия Барановская и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев, напоминает «Свободная пресса».

