Концерт Лепса отменили в Казахстане
Об отмене концерта российского певца Григория Лепса сообщила администрация комплекса загородного отдыха Makao Luxury Village Resort в Алматинской области, где должно было состояться выступление.
Из сообщения администрации следует, что договор с организаторами выступления был расторгнут в одностороннем порядке. Деньги за билеты обещали вернуть по месту их покупки.
Ранее местные жители города Конаев Алматинской области требовали отменить концерт артиста в своем регионе. Это случилось после того, как 15 июня певцы Николай Басков и Григорий Лепс пообещали выплачивать по 1 млн рублей за подбитый украинский танк.
Инициативу артистов тогда также поддержали телеведущая Юлия Барановская и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев, напоминает «Свободная пресса».
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