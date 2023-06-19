Концерт Лепса отменили в Казахстане

Об отмене концерта российского певца Григория Лепса сообщила администрация комплекса загородного отдыха Makao Luxury Village Resort в Алматинской области, где должно было состояться выступление.

Лепс удостоен знака отличия «За заслуги перед ДНР»

Из сообщения администрации следует, что договор с организаторами выступления был расторгнут в одностороннем порядке. Деньги за билеты обещали вернуть по месту их покупки.

Ранее местные жители города Конаев Алматинской области требовали отменить концерт артиста в своем регионе. Это случилось после того, как 15 июня певцы Николай Басков и Григорий Лепс пообещали выплачивать по 1 млн рублей за подбитый украинский танк.

Инициативу артистов тогда также поддержали телеведущая Юлия Барановская и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:КазахстанКонцертГригорий Лепс

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