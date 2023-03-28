Лепс удостоен знака отличия «За заслуги перед ДНР»

Российский певец Григорий Лепс удостоен знака отличия «За заслуги перед Донецкой народной республикой» III степени. Об этом говорится в Telegram-канале врио главы ДНР Дениса Пушилина.

По его словам, наряду с Лепсом, такие же знаки отличия получили - уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и депутат Госдумы, олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов.

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Пушилин подчеркнул, что вместе с тремя награжденными посетил Республиканский травматологический центр, где проходят лечение раненые военнослужащие и дети, которые пострадали в результате действий украинских военных. Григорий Лепс там устроил импровизированный концерт.

«Он стал без преувеличения целительным для пациентов Республиканского травматологического центра», - добавил врио главы ДНР.

Ранее, как сообщала НСН, Путин присвоил Лепсу звание народного артиста России.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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