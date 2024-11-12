Новый альбом The Cure возглавил шесть чартов Billboard
Первый за 16 лет студийный альбом британцев The Cure «Songs Of A Lost World» возглавил шесть чартов Billboard.
В частности, новая пластинка заняла первые места в списках «Лучшие рок- и альтернативные альбомы», «Лучшие рок-альбомы» и «Лучшие альтернативные альбомы».
Также «Songs Of A Lost World» возглавил чарты «Самые продаваемые альбомы», «Виниловые альбомы» и «Самые продаваемые альбомы в инди-магазинах».
Кроме того, новая пластинка The Cure добралась до четвёртого места в чарте Billboard 200, что является лучшим достижением британцев за 33 года.
Ранее лидер The Cure Роберт Смит заявил о намерении группы выпустить ещё два новых альбома, один из которых почти готов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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