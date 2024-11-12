Новый альбом The Cure возглавил шесть чартов Billboard

В частности, новая пластинка заняла первые места в списках «Лучшие рок- и альтернативные альбомы», «Лучшие рок-альбомы» и «Лучшие альтернативные альбомы».

Также «Songs Of A Lost World» возглавил чарты «Самые продаваемые альбомы», «Виниловые альбомы» и «Самые продаваемые альбомы в инди-магазинах».

Кроме того, новая пластинка The Cure добралась до четвёртого места в чарте Billboard 200, что является лучшим достижением британцев за 33 года.

Ранее лидер The Cure Роберт Смит заявил о намерении группы выпустить ещё два новых альбома, один из которых почти готов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

