Концерт Егора Крида в Оренбурге перенесли на май
19 марта 202412:23
Выступление певца Егора Крида перенесли в Оренбурге, сообщили в официальном сообществе артиста в соцсетях.
Концерт должен был состояться 24 марта в СКК «Оренбуржье». Перенос выступления на май объяснили техническими причинами.
На сайте концертного агентства уточняется, что все купленные билеты будут действительны и в мае.
Ранее в Воронеже отменили концерт певца Александра Малинина, который должен был состояться 22 апреля в Воронежском концертном зале (ВКЗ), отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru