Концерт Егора Крида в Оренбурге перенесли на май

Концерт должен был состояться 24 марта в СКК «Оренбуржье». Перенос выступления на май объяснили техническими причинами.

На сайте концертного агентства уточняется, что все купленные билеты будут действительны и в мае.

Ранее в Воронеже отменили концерт певца Александра Малинина, который должен был состояться 22 апреля в Воронежском концертном зале (ВКЗ), отмечает RT.

