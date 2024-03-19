«Без соплей и слез»: Леонтьев в свой юбилей объяснил отсутствие концертов

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в «Октябрьском» и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», - заявил артист в интервью «Московскому Комсомольцу».

Леонтьев 19 марта празднует юбилей, артисту исполнилось 75 лет. Уже несколько лет поклонники получают очень мало информации о жизни певца. Вокруг его жизни ходит немало слухов, в том числе, что он давно тяжело болен. Сам Леонтьев эти сообщения опровергает.

В свой юбилей артист поблагодарил всех поклонников его творчества, которые, несмотря ни на что, любят его и поздравляют с юбилеем.

Ранее стало известно, что певица МакSим временно приостановит концертную деятельность, взяв паузу в карьере, отмечает RT.

